Nattens blæst væltede træer og regn gav vand i gaden

Her er det et væltet træ fra blæsten sidste weekend. Foto: Krestina Bjørnfort Raun

Nattens blæst og regn gav ro i nattelivet - men væltede flere træer. Sådan lyder meldingen søndag morgen fra de to lokale politikredse.

- Ingen er kommet noget til. Der er en række meldinger om væltede træer, som bl.a. Falck har haft travlt med at fjerne, siger vagtchef Bjørn Pedersen, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Læs også 48 mm regn på vej: Borgerne opfordres til at hente sandsække

Højvandet har ikke givet problemer for trafikken ved Vestkysten - det ventes først at kunne blive tilfældet mandag morgen, vurderer vagtchefen på baggrund af DMIs seneste prognose, der lyder på, at vandstanden i Vadehavet når 2,5 til 3 meter.

Tagboks blæste op på bro

Søndag morgen tog vinden fat i en tagboks på en bil på vej over Den Nye Lillebæltsbro.

- Det var en familie på vej hjem fra vinterferie, der fik spredt deres skigrej. Vejservice kom til stede og samlede det op, der ikke var blæst i vandet. Boksen var gjort grundigt fast - men blæste alligevel op, så der er god grund til at være opmærksom og forsigtig, når man kører ud i dag, siger vagtchef Lars Grønlund, Sydøstjyllands Politi.

Foruden kraftig blæst og forhøjet vandstand venter DMI også en del regn.

I Vejle blev Vesterbrogade natten til søndag oversvømmet af regnvand. Gaden er derfor spærret for trafik.

- Vandet står på vejbanen - men er ikke trængt ind i huse og kældre. De seneste nedbørsprognoser tyder på mindre regn end frygtet i går, så jeg tror, at vi undgår flere oversvømmelser i Vejle i denne omgang, siger Paul Landsfeldt, højvandsvagt i Vejle Kommune, til TV SYD.