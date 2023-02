"Nej tak" til et testcenter af kæmpevindmøller ved Vadehavet

Mødet bliver kaldt 'Stilhed før storm’ af mødets deltagere, hvor Nationalpark Vadehavets bestyrelse og råd havde inviteret til et ekstraordinært fællesmøde for medlemmerne af bestyrelse, råd og udvalg samt partnere i Nationalpark Vadehavets Partnerprogram.

Og det er i udgangspunktet ikke vindmøllerne, som mødedeltagerne har noget imod. Det er placeringen.

- Vi er imod, at man ødelægger og smadrer helt enestående natur i en tid med biodiversitetskrise. Så får man den vanvittige tanke at placere nogle kæmpevindmøller med tilhørende industrianlæg. Det er ikke det rigtige at gøre, siger Janne Liburd

Troede det var en joke

Det er ikke kun hos Nationalpark Vadehavet, at man er frustreret over muligheden for vindmøller i den flade marsk.

Den holdning deler Klaus Melbye, der er leder af Vadehavscenteret.

- Grunden til, at jeg ikke har utalt mig før, er, at jeg har følt, at det var en joke. Jeg har ikke troet på, at nogen kunne planlægge noget så uintelligent, siger Klaus Melbye.



Han minder om, at området er Danmarks største fugleområde, hvor der er op mod 12 millioner trækfugle årligt.

- Der er helt unikt område, som man ikke tager højde for. Politikerne har ikke tænkt sig om. Vi skal huske på, da vi blev klassificeret som UNESCO-verdensarv i 2014, er det noget, man skal gøre sig fortjent til. UNESCO betyder meget for området og vores turisme, siger han.