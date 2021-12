Nej tak til slagtilbud og fire andre tiltag skulle give sikker store bytte- og udsalgsdag

Ingen vilde tilbud, tak

Tællerne ved centrets indgange må tilsammen maksimalt nå op på 3500. Men så langt kommer de ikke op, fortæller centerchef Janni Bastlund Dam. Omkring klokken 14.00 var der cirka 1200 mennesker i centeret.

Men uanset antallet, skal der være styr på sikkerheden. Derfor har BROEN opfordret butikkerne til at undgå slagtilbud for ikke at tiltrække et unødvendigt antal kunder.

- Vi gør alt, for at kunderne har en god oplevelse, når de er her, siger centerchefen og tilføjer:

- Vi sørger for håndsprit ved alle håndspritstandere - butikkerne har det også - og vi anbefaler at holde afstand og holde til højre.