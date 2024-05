Nøgenbilleder og sex var gensidigt, siger forsvarer i sag om krænkelser af børn

Mens anklageren har forsøgt at tegne et billede af den tiltalte som en groomer, der havde et fast system med at kontakte unge piger og lyve sig yngre for at udnytte dem seksuelt, mener forsvareren, at der langt hen ad vejen bare er tale om en ung, pigeglad mand.

- Har tiltalte haft en stor appetit på at få en kæreste? Ja. Har han levet et liv, hvor han har henholdt sig til en pige? Nej. Han har skrevet med flere ad gangen, og han har også løjet på første date. Der har været masser af dårlig moral og dårlig dømmekraft, men det er ikke ensbetydende med, at det er strafbart, lød det blandt andet i proceduren fra forsvarer Brian Werner Lassen.

- Pigerne er påvirket af mor og far

Anklageren har i sin procedure sagt, at hun mener, at dommerne og de seks nævninge helt skal tilsidesætte tiltaltes forklaring i retten, fordi hun mener, den er fuldstændig utroværdig, og fordi han adskillige gange bare har svaret "det ved jeg ikke", "det kan jeg ikke huske" eller "ingen kommentarer".

Omvendt mener hans forsvarer, at flere af pigernes forklaringer halter. Flere piger har bag lukkede døre og altså uden tilhørere forklaret, at tiltalte truede dem til at sende nøgenbilleder af sig selv og truede sig til sex med dem. Hvis de nægtede, ville han skade sig selv, tage sit eget liv eller sende deres intime billeder til deres venner og familie, har flere fortalt.