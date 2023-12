Højrebacken har optrådt 181 gange for det succesfulde norske landshold med 872 mål til følge.

Til sommer stopper Jesper Jensen i klubben for at hellige sig jobbet som dansk landstræner på fuldtid. Hans afløser til sommer, svenske Tobias Axnér, er glad for, at han også får den norske stjerne på sit hold.

- Nora har en uvurderlig erfaring i at vinde og en fantastisk mentalitet. Hun er en af verdens bedste spillere og den bedste garanti for, at det kollektive angrebsspil fungerer, siger han til klubhjemmesiden.