Nordsøen skal bære ny aftale om grøn energi på land og til vands i 2030

Produktion af sol- og vindenergi på land skal firedobles i 2030, mens havvindmøllestrøm skal femdobles. I de planer er Nordsøen tiltænkt en stor rolle.

Det er et bredt flertal i Folketinget enig om, oplyser Klimaministeriet lørdag morgen.

Regeringen har indgået aftalen med Venstre, SF, De Radikale, Enhedslisten, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne.

Ifølge klimaminister Dan Jørgensen (S) bliver Danmark "et stort grønt kraftværk for hele Europa".

Der skal ske en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030.

Nordsøen får vigtig rolle

Derudover skal der udbydes fire gigawatt ekstra havvind senest i 2030. Det vil ifølge Klimaministeriet betyde, at Danmark kan femdoble produktionen af strøm fra havvindmøller de næste otte år.

I aftaleteksten er Nordsøen nævnt som et vigtigt område for realiseringen af planerne.

- Samtidig giver Danmarks store havarealer, med gode vind- og havbundforhold, ideelle betingelser for også i fremtiden at høste havvinden og gevinster i Nordsøen, og de danske farvande har potentiale til at blive et grønt kraftværk ikke bare for Danmark, men også for Europa.

Derudover er der afsat 498 mio. kr. i alt i perioden 2023-2026 til arbejdet med implementeringen af aftalte energiøer i Nordsøen og ved Bornholm.