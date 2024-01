Norsk CL-vinder gav Team Esbjerg en lektion

Team Esbjerg ligger dog stadig lunt i svinget til at slutte i top-2, der avancerer direkte til turneringens kvartfinaler.

Sammen med franske Metz, der venter i et topopgør 4. februar, topper Team Esbjerg gruppe B med 18 point for 11 kampe foran Ikast, der har 15 point på tredjepladsen.

Team Esbjerg har generelt haft et godt tag på Vipers de seneste år. Vestjyderne vandt på udebane over nordmændene i september, og i fem indbyrdes opgør før søndag var det blevet til tre Team Esbjerg-sejre og to uafgjorte.

Men søndag fik Vipers endelig has på det danske mesterhold.

For det tabende hold scorede norske Nora Mørk syv gange og blev dansk topscorer.