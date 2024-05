Nu åbner norsk virksomhed for dansk genbrugsplast

Det gør virksomheden til Danmarks mest omfattende anlæg til plastsortering. Nu åbner virksomheden officielt i morgen onsdag.



I følge Jørgen Ahlquist, socialdemokratiets formand for Klima- og miljøudvalget i Esbjerg, er den officielle åbning af ReSource en god dag.

- Det her er en ny type virksomhed, vi gerne ser flere af, siger han.

Virksomheden fremmer genanvendelsen af plast og dermed den grønne omstilling.

- Ved at etablere infrastrukturen for plastsortering i Danmark sikrer vi, at plast ikke længere behøver at blive eksporteret til udlandet for sortering, siger Lars H. Kristensen, plant director i ReSource.

Med virksomheden er der skabt 60 arbejdspladser, og den ejes af en joint venture mellem Quantafuel og Eurazeo.