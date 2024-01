Det skriver DanskHåndbold i en pressemeddelelse.

Håndboldens uafhængige Disciplinærinstans vurderer i sin afgørelse, at det var i orden, at Bjerringbro FH udeblev fra kampen i Esbjerg på grund af vejrforholdene.

- Disciplinærinstansen har vurderet, at Bjerringbro FH i lyset af vejrmeldingerne ikke med rimelighed kunne tage højde for vejrsituationen, og at det dermed var undskyldeligt, at Bjerringbro udeblev fra kampen, lyder afgørelsen.