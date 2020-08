Nu er gamle Tyra på land efter 30 år i Nordsøen

Nedtagningen af platformene blev afsluttet, da den gamle Tyra Vest beboelses- og procesplatform ankom til Frederikshavn og mandag blev bragt på land, hvor genanvendelsen sker.

Nedtagningen vil skabe plads til det nye højteknologiske Tyra, der genåbnes i 2022 som et knudepunkt for dansk naturgas-produktion.

Genopbygningen af Tyra er den største olie- og gasinvestering nogensinde i den danske Nordsø og koster 21 milliarder kroner.

Nedtagningen af det gamle Tyrafelt bgyndte i juni, og siden da er mere end 30 løft blevet udført 225 kilometer ud fra Esbjergs kyst på Tyra-feltet.

De gamle Tyra-platforme er transporteret til genanvendelse i Frederikshavn og Vlissingen i Holland. I alt vejer de gamle platforme 50.000 tons svarende til syv Eiffeltårne.

Morten Hesselager Pedersen, projektdirektør for Tyra-genopbygningen. Foto: Total

Arbejdet med nedtagningen blev delt i to faser og udført af verdens største kranfartøj og verdens største konstruktionsfartøj.

I første omgang i juni blev brøndhoved- og stigrørsplatformene fjernet, med fokus på nøjagtighed og præcision for at sikre, at platformbenene kan genbruges i det nye Tyra.

Den anden fase, som netop er afsluttet, krævede enorme hestekræfter for at løfte de to hovedplatforme, hvor den tungeste Tyra Øst alene svarer til vægten af to Eiffeltårne.

- Mere end 95 procent af de originale platforme genanvendes, ligesom vi genbruger platformbenene i det nye Tyra, der er designet til at reducere klima- og miljøpåvirkningen markant. Nu kan vi se frem mod ankomsten af de nye højteknologiske Tyra-platforme i Nordsøen. Det er her, vi starter det store installationsarbejde, der i høj grad afhænger af vores mange lokale partnere i Esbjerg, siger Morten Hesselager Pedersen, projektdirektør for Tyra-genopbygningen.