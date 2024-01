Nu er resultatet af forsøg med firedagesarbejdsuge klar

Det lyder jo som noget, de fleste ville drømme om. Men hvordan fungerer det i praksis?

Det besluttede man sig for flere år siden at undersøge hos Esbjerg Kommune. Her blev de ansatte hos Jobcenter Esbjerg udpeget til at være med i et treårigt forsøg.

Medarbejderne kunne selv vælge, om de ville fordele deres arbejdstimer på fire dage, eller om de ville fortsætte med at arbejde fem dage i ugen.

Resultatet af forsøget er blevet bearbejdet af VIVE - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der netop har evalueret projektet.

Resultatet af forsøget er, at de medarbejdere, der har en arbejdsuge på fire dage, er en anelse gladere for at gå på arbejde, end dem, der arbejder fem dage.

- Det, som de på firedages arbejdsugen fremhæver, er fordelen ved at have fri om fredagen. Både de på firedages- og femdagesarbejdsugen siger, at den arbejdsuge, de har valgt, giver dem bedre sammenhæng mellem privat- og arbejdsliv, fortæller Christian Højgaard Mikkelsen, der er senioranalytiker hos VIVE.

Du kan læse den hele rapporten ved at klikke her.