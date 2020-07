Nu får Esbjergenserne endnu et transportmiddel at vælge imellem

Ambitionen for busselskabet Lynbussen A/S er med grundlægger og direktør Steen Petersen egne ord, at tage kampen op med transport-mastodonterne DSB og Flixbus.

Han mener selv, at billetpriserne hos ham er bedre end konkurrenternes, og selvom der kun var en enkelt passager med fredag på selskabets første tur fra Esbjerg til København, så er der fuld tiltro til forsøget på at skabe et nyt netværk af busruter.

- Det skal lige i gang, og folk skal til at kende til det. Men når de først har været med bussen én gang, så håber jeg, at de føler, at de ikke behøver prissurfe igen – for de kan regne med vores priser, og det er det, der er grundlaget, siger Steen Petersen.

43 års erfaring

Steen Petersen har efterhånden en del erfaringen på området. Han har tidligere startet busselskabet Lavprisbussen, men måtte af helbredsmæssige årsager sælge det videre. Men nu har han taget kampen op igen og startet Lynbussen sammen med to andre busformænd.

- Jeg har været i branchen i 43 år, og jeg har lagt mange timer i at forberede det her. Jeg kender alle ruterne, for jeg har selv kørt dem, så jeg ved også, hvad der kan lade sig gøre, siger Steen Petersen.

En billet fra Esbjerg til København koster 200 kroner, og i starten vil busserne køre om fredagen og om søndagen.

Steen Petersen håber, at endnu flere ruter vil være startet op inden julen 2020. Heriblandt en rute, der skal køre fra Sønderborg mod Kolding.