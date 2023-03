Nu fravælger læger endetarmen og bruger i stedet mellemkødet

- At skulle undersøges for cancer er bekymrende nok i sig selv, men at selve undersøgelsen også gør ondt, kan forstærke bekymringen. Derfor er sygehuset glade for, at der nu findes en ny procedure til prøvetagning af prostata, som er meget mindre smertefuld for patienter, der skal udredes for prostatacancer, siger Jesper Merrild, overlæge på Urinvejskirurgisk Ambulatorium på Esbjerg Sygehus.