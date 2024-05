Nu går renovering af bro i gang

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.



Broen skal have en gennemgående istandsættelse med ny fugtisolering på brodækket og nyt autoværn, kantbjælker og asfalt.

Tilbage i 2016 blev det besluttet, at broen skulle være en klapbro, men i november 2023 blev Folketingets transportudvalg enige om, at det ville blive for dyrt, og derfor blev det droppet.

For at sikre en flydende afvikling af trafikken, bliver den flyttet til en midlertidig bro, der blev bygget i løbet af januar og februar i år 2024.