Nu har kommunalpolitikere fået nok: Lav miljøloven om!

Karen Sandrini, Socialdemokratiet: - Jeg synes, at miljøloven går for vidt. Den skal laves om.

Det er en gruppe frustrerede og bekymrede politikere, der træder ud af døren efter et møde i plan- og miljøudvalget på Esbjerg Rådhus i dag tirsdag.

- Vi er meget bekymrede over den her sag, siger formanden for udvalget Karen Sandrini, Socialdemokratiet.

Miljøloven er sådan indrettet, at en ansøgning om en udvidelse fra en landmand, stort set ikke kan afvises af kommunalpolitikerne. Så længe landmandens ønsker holder sig indenfor lovens rammer.

Skal sige ja tak

Snart vil erhvervsminister Simon Kollerup og miljøminister Lea Wermelin - begge Socialdemokratiet - modtage et brev med kommunalpolitikernes dybe bekymring og en opfordring til at ændre miljøloven. For kommunalpolitikerne vil ikke længere finde sig i at blive sat udenfor indflydelse i disse sager, hvor en landmand ansøger om en stor udvidelse.

- Som det er nu, kan vi ikke andet end bare acceptere landmandens udvidelsesplaner, siger udvalgsformanden Karen Sandrini.

Kæmpe kælvecenter

Sagen handler om en landmand, der samlet set har 3.500 køer, som han nu vil lave en kælvestation for ét sted. Nemlig i landsbyen Jernved. Det betyder - efter planerne - flere store bygninger. Som byggeri af to store malkestalde. I planerne er der søgt om en på 19.000 kvadratmeter og en anden på 29.000 kvadratmeter.

Beboerne i landsbyen Jernved har i høringsfasen sendt protester til Esbjerg Kommune. De er dybt bekymrede for den tunge trafik, det kan medføre. Desuden peger de på lugtgener, støj- og støvproblemer, forurening, gener for den lokale natur. Og så er de bekymrede over, hvad kælve-centret kan betyde for landsby-livet. Det samme er Karen Sandrini.

- Vi frygter at udvidelsen og især den megen tunge trafik på små veje vil betyde, at ingen vil flytte til Jernved. Så landsbyen i stedet for at kunne udvikle sig, bliver afviklet, siger hun.

Udvidelsen vil efter planerne betyde opførelsen af flere store stalde. Foto: Esbjerg Kommune

Ville udfordre loven

I december var en lignende sag om en stor udvidelse af et landbrug på bordet hos politikerne i udvalget. Og senere i byrådet. Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale ville udfordre loven ved at kræve, at landmanden til gengæld lavede andre tiltag. Vel vidende at det kan politikerne ikke kræve. Således vil de heller ikke kunne kræve af landmanden i denne sag udbygger de små veje omkring hans jorde for at gøre trafikken mere sikker.

- Jeg synes ikke, det er kommunen som myndighed, der på den her måde skal udfordre loven. Men vi er enige i udvalget. Vi er alle dybt bekymrede over de her planer - og at vi som kommunalpolitikere intet kan gøre, siger Kurt Bjerrum, Venstre.

Han håber, at de to ministre vil gå i dialog med landbrugets organisationer for at se på loven.

- Personligt vil jeg opfordre de to ministre til at loven bliver ændret på sigt, siger Karen Sandrini.

SF's repræsentant i udvalget, Jørn Boesen Andersen, stemte imod.