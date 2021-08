Nu skal mange flere hjemløse have tag over hovedet

Svær start

Foreningen Hjemløses Venner peger på, at for nogle hjemløse vil det at skulle bo i en lejlighed alene være en debut med alle de mange udfordringer, der kan komme.

- For os andre er det en selvfølge at huske alt det med at betale husleje, købe ind, sørge for rengøring og så videre, men alt det er jo nyt for mange af de unge, der har været hjemløse, siger Ingelise Wenzel.

Mange problemstillinger

Hun peger samtidig på, at hjemløshed er komplekst. For det ofte ikke kun handler om mangel på tag over hovedet, men i lige så høj grad handler om sociale problemer. Måske er der psykisk sygdom indblandet. Eller misbrug. Så nogle hjemløse kræver massiv støtte.

I høringssvaret fra Skjoldbo (et unge-forsorgshjem under KFUM´s Sociale Arbejde med driftsaftale med Esbjerg Kommune) skriver man:

"Erfaring viser, at findes der ingen forudgående relation til pågældende hjemløse/funktionelt hjemløse, er støtte i hjemmet ofte ikke effektivt, da den enkelte ikke er åben for at modtage hjælpen."