Nu slutter oliefesten i Nordsøen

I år 2050 vil der ikke længere kunne udvindes olie og gas fra den danske del af Nordsøens undergrund. Samtidigt aflyses den såkaldte ottende udbudsrunde.

Det er resultatet af den aftale, som S-regeringen torsdag aften indgik på Christiansborg med partierne Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Konservative.

Aftalen betyder, at de resterende regler låses fast, sådan at der skabes sikkerhed for den eksisterende produktion i Nordsøen.

Ny grøn kurs

Danmark er den hidtil største producent olie og gas, som nu sætter en endegyldig slutdato for den slags udvinding.

- Aftalen sætter en ny, grøn kurs for Nordsøen. Vi sætter nu et endeligt punktum for den fossile æra, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen blandt andet i en pressemeddelelse.

Total sagde stop

Torsdagens aftale på Christiansborg skal dog også ses i lyset af, at det franske olieselskab Total med dansk hovedsæde på Esbjerg Havn, har trukket sin ansøgning til den ottende udbudsrunde tilbage. Det er blevet udlagt som tegn på, at olieeventyret lakkede mod enden.