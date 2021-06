Ny 10. klasse: Færre timer, færre skolebøger - mere praktik

For få unge

Det betyder, at de unge får muligheder for at "shoppe lidt rundt" i tre forskellige virksomheder for at finde ud af, hvad de gerne vil lave i fremtiden. Lige nu er Sebastian nede i kælderen under Sundhedscenteret Højvang for at skifte en lang række vandrør sammen med Ejnar Brandt, VVS-montør i firmaet Finn Hansen.

- Der bliver uddannet for få unge, der ønsker en erhvervsfaglig uddannelse, så vi håber på flere af Sebastians type, siger han og kigger med et grin over på den 15-årige elev.