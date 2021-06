Ny aftale sikrer ti millioner til at uddanne jurister i Esbjerg

Efter mange års kamp er der endelig lys forude for at få jurauddannelsen til Esbjerg.

Et bredt flertal i Folketinget har fredag lavet en uddannelsesaftale, hvor der er afsat ti millioner kroner til at etablere jurauddannelsen i Esbjerg i perioden frem til 2026.



- Glad for at det nu er endeligt bekræftet og politisk vedtaget, at jura skal til Esbjerg. Uddannelsen kan tilrettelægges på en måde, så der kommer et samspil mellem selve uddannelsen og de arbejdsgivere, der har brug for jurister, siger Erling Petersson, leder af Education Esbjerg.