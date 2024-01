Ny bro blev aldrig bygget - nu er folk sure over erstatningen

Men det bliver altså uden den ønskede klap i broen, som kunne fremtidssikre Ribe Havn og give mulighed for at flere både kan sejle helt ind og ud af Ribe by.

Må man ikke bare acceptere, at der ikke er penge nok til en klapbro?

- Så skal man jo vente med at lave det. Jeg synes, det her er en hasteløsning, hvor man ikke har undersøgt, hvordan behovene ser ud de næste 50 år. Vandstanden her i åen kommer til at stige, og det vil jo betyde, at det bliver næsten umuligt at komme ind og ud af havnen, siger Leif Fogtmann.