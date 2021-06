Ny dokumentar: TV SYD med på sidelinjen i Esbjerg fB

Hvordan foregår den professionelle fodboldtræning, og hvad bliver der egentlig sagt i omklædningsrummet forud for en afgørende kamp?



Det kan du blive klogere på i en ny dokumentarserie på TV SYD, der bliver sendt i 2022. Serien er inspireret af det populære Netflix-hit "Sunderland ’Til I Die".

Fodboldklubben Esbjerg fB (EfB) og TV SYD har nemlig indgået et samarbejde, hvor journalister og fotografer til sæsonen 2021/2022 på tæt hold følger klubbens kamp for at komme tilbage i Superligaen.

TV SYD havde første optagedag med EfB i mandags, og her tegner det sig allerede til at blive et spændende og underholdende program, som giver et indblik i arbejdet med et professionelt fodboldhold - fra spillere og trænere til direktør og assistent.

Samtidig kommer serien til vise og forklare, hvad klubben betyder for Esbjerg by og borgere, og hvilke følelser både fans og spillere binder op på den traditionsrige fodboldklub.

Det er særligt dét, at fodbold handler om mennesker, traditioner og store følelser, der har fået TV SYD til at indgå det spændende samarbejde med fodboldklubben.

– TV SYD vil gerne samle seerne om emner og mennesker, der gør Syd- og Sønderjylland til noget helt særligt. Jeg kan ikke forestille mig en bedre vej til at opfylde den vision end at følge en af landsdelens traditionsrige fodboldklubber i kampen for at vende tilbage til den bedste række. Fodbold er jo følelser, talent, penge og stærk involvering af rigtig mange esbjergensere, siger direktør på TV SYD, Betina Bendix.