Ny droneaktivitet ved gasfelt i Nordsøen

I mailen skriver Rigspolitiet:

- "Rigspolitiet kan bekræfte, at vi henover weekenden har fået henvendelser om drone-observationer. Rigspolitiet har for nuværende ikke yderligere kommentarer".

Det er ved det ubemandede gasfelt Roar vest for Esbjerg, at der er blevet spottet droneaktivitet. Roar er et af satellitfelterne forbundet med Tyra-feltet i Nordsøen.

Ifølge DOI.dk har hverken Energistyrelsen eller selskabet TotalEnergies, der står bag gasfeltet, på nuværende tidspunkt udtalt sig om den mulige hændelse.