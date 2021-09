Ny el-færge sejler snart mellem Esbjerg og Fanø: Tag et smugkig ind på færgen her

Grotte skal være med til at mindske kø

El-færgen Grotte kan som Fenja og Menja rumme op mod 396 passagerer, 35 biler og 60 cykler.

Ifølge Molslinjen, der driver sejladsen mellem Esbjerg og Fanø, tager 1,8 millioner passagerer hver år den 12 minutter lange sejltur, og det har givet lange ventetider og kø på havnen.

Elfærgens ankomst kan ved at supplere de to eksisterende færger være med til at mindske kø og ventetider i spidsbelastningsperioder.



Desuden er udseendet på Grotte stort set det samme som på Fenja og Menja, der er fra 1998. De er nemlig alle tre specielt designet til at kunne sejle, hvor der er meget lavvande.