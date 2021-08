Ny Esbjerg-direktør krævede Peter Hyballas afgang

I den forgangne uge skiftede fodboldklubben Esbjerg fB ud på både direktør- og trænerposten efter en tid med intern uro.

1. divisionsklubben havde indtil da trukket hyppige overskrifter om et utrygt arbejdsmiljø og uacceptable træningsmetoder under den nu tidligere træner Peter Hyballa.

Nu har den tidligere Hobro IK-sportschef Jens Hammer Sørensen overtaget direktørsædet i klubben, og han ønskede ikke at have Peter Hyballa i klubben, hvis han skulle sige ja til jobbet, fortæller han til Radio4.

- Jeg kan sige, at det var et kardinalpunkt for mig, at hvis jeg skulle starte i EfB, så skulle der helt friske øjne på, og så skulle det også gerne være med en ny cheftræner, siger Jens Hammer Sørensen til Radio4.