Ny festival offentliggør flere navne

Suset Festival er blevet til i et tæt samarbejde mellem Live Nation og Esbjerg Kommune - og festivalens nyslåede direktør er Tobias Kippenberger, som er tidligere frontfigur i bandet The Floor Is Made Of Lava.



I 2024 vil der fortrinsvis være danske kunstnere på scenen, men ambitionen er på sigt at skabe et musikprogram med topnavne fra både ind- og udland, har festivalen tidligere meldt ud.



- Vi arbejder på højtryk for at skabe et program, der taler til alle esbjergenseres musikhjerter - og med denne lille håndfuld navne, inviterer vi endnu flere med ud på dansegulvet til både rockdrøn, popbaskere og varme beats. Jeg synes, at vi kommer virkelig godt omkring, med kæmpe stjerner hele vejen rundt - og så mangler vi endda stadig at annoncere de sidste fem navne, udtaler festivaldirektør, Tobias Kippenberger, i en pressemeddelelse.