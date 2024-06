Ny fiskemetode skåner havbunden, men fiskerne bider ikke på

Hos virksomheden MLD Trawl Steering System i Esbjerg har de udviklet et nyt trawlsystem, der i stedet for at slæbe tunge skovle på bunden, trækker skovlene gennem vandet lige over havbunden.



- Det er et skridt i den rigtige retning for at få et bedre havmiljø, lyder det fra sektionsleder for fiskeriredskaber i DTU Aqua Jordan P. Feekings.