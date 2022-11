Ny flyrute forbinder energibyer

Humberside er ikke York. Ligesom Esbjerg ikke er Ribe. Den nye flyrute er da heller ikke møntet på turister men især på at betjene rejsende indenfor maritim- og vindenergi-branchen.

Humberside er, såvel som Esbjerg, de seneste år blevet centrum for grøn energi, og er en kendt energihub, der forsøger at tiltrække flere virksomheder og mere arbejdskraft. Det kan betyde øget samarbejde mellem de to energibyer.

Ikke langt fra York

Lufthavnschef i Esbjerg Airport Susanne Kruse Sørensen siger:

- Vi øger derfor servicen over for vores kunder – både for erhverv i energisektoren men også for private, der gerne vil have en rejseoplevelse.