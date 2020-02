Ny forening giver akuthjælp til udsatte studerende

- Aldrig mere.

Det var konklusionen efter en nærmest kaotisk jul 2018. Her stod pludselig fem studerende på Rybners Tekniske Skole i Esbjerg uden tag over hovedet.

- Vi fik voldsomt travlt med at finde løsninger, fortæller afdelingschef på Rybners, Anette Fuglkjær.

- Vi ringede rundt til virksomheder for at høre, om de ville sponsere et midlertidigt ophold, og var så heldige, at det var der faktisk nogen af dem, der ville. Vi fik også et meget billigt ophold for to på et Bed & Breakfast. Alle fem fik tag over hovedet, fortæller hun.

Risiko for at de unge opgiver

Efter denne hæsblæsende oplevelse besluttede Anette Fuglkjær og andre at operette en forening. Navnet er "Foreningen til fastholdelse af udsatte unge under uddannelse".

- Hvis vi ikke kan hjælpe de unge frafaldstruede, risikerer vi, at de - ja, falder fra og opgiver deres uddannelse, siger hun.

Siden efteråret har foreningen hjulpet to unge over 18 år med at betale husleje den første måned (til SU'en bliver udbetalt), tøj, (genbrugs-)møbler, rejsekort m.m.

Hjælper hvor systemet halter

Systemet er ikke altid gearet til at hjælpe de unge nu og her med akutte økomiske problemer. Det vil foreningen råde bod på.

Begge unge - en kvinde og en mand - stod stort set uden noget som helst. De er stadig under uddannelse, og den unge mand får snart sin første løn.

- Ja, så hjælpen har fungeret, siger Anette Fuglkjær til TV SYD.

Støtte fra fond

Med 250.000 kr. i støtte fra Signe & Arne Højvigs Fond går foreningen nu ud i offentligheden den 13. marts på Rybners Tekniske Skole. I håb om at flere vil støtte foreningens arbejde.

De unge kan ikke selv søge om støtte. Det vil den unges mentor, studievejleder eller underviser. Støtten er på maksimum 9.900 kr. og går aldrig direkte til den unge.