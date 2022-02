Ny jazzfestival bliver ikke den sidste efter succes

Det kan være svært at sidde stille, når saxofonen først begynder at spille.

Det har esbjergenserne mærket i fire dage, efter byens allerførste jazzfestival satte gang i musiklysten.

Men festivalen bliver bestemt ikke den sidste af sin slags, hvis det står til folkene bag.

For efter to års ventetid, hvor planerne om en svingende jazzfestival var sat på pause grundet covid-19, var succesen ikke til at overse.

- Der har været udsolgte huse og flere folk, end der har været plads til. Det har været helt eventyrligt. Så vi er opsatte på at lave festival nummer to i 2023, for det her er ikke bare en døgnflue, siger Grethe Erichsen Johnsen, der er formand for Esbjerg Jazzfestival.

”De gråhåredes musik”

Da planerne for at skabe en jazz-festival først gik i gang, var arrangørerne godt klar over, at det var en bestemt målgruppe, der ville dukke op.

Men den glade og svingende musik fik også unge med til koncerterne til jazzklubbernes store begejstring.

- Jazz er ikke hypet, som så meget andet. Det er de gråhåredes musik, hvis man tænker på den traditionelle jazz. Så for os som arrangører er det dejligt, at mange unge også har deltaget, siger Grethe Erichsen Johnsen.

Selvom den sidste koncert bliver spillet søndag, så arbejder byens tre jazzklubber på at gentage oplevelsen med Esbjerg Jazzfestival i 2023.