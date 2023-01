Ny nyre har givet Adrian et nyt liv

I 2018 fortalte vi om Adrian fra Esbjerg, der havde brug for en ny nyre for at få et ordentligt liv.

Dengang gik hans mor i brechen for, at man skulle ændre reglerne for organdonation, så man ikke skulle sige til, hvis man gerne ville give et organ, hvis man selv er lovligt forhindret i at bruge det. Hun mente, at man skulle sige fra, hvis man ikke ville, det som tilhængerne kalder aktivt fravalg.