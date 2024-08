Ny, stor festival i Esbjerg har netop set dagens lys - men er der plads til den?

Der er et kæmpe marked for festivaler i Danmark, siger musikskribent. Men der er et stort potentiale for den nye festival 'Suset' i Esbjerg.

Sommer er i dén grad lig med festival. Og Danmark er det land i verden med flest af slagsen per indbygger. Også i det syd- og sønderjyske er der endog rigtig gode muligheder for koncerter og fadøl under åben himmel. Og festivalerne bliver kun flere. I næste uge gælder det en stort set udsolgt Tønder Festival, som i år fejrer 50 års jubilæum.

Man kan af princip mene, at markedet måske er mættet Alexander Hemstedt, skribent og anmelder, GAFFA

Men allerede i denne weekend spiller lokale bands op til fest på endagsfestivalen Blue Bridge i Sdr. Bjert ved Kolding. Lørdag åbner også Kongehøjfestivalen i Aabenraa for første gang portene for publikum med hovednavne som Medina, Infernal og D-A-D. Inden da skal både D-A-D og Medina dog lige forbi Esbjergs nye musikfestival Suset, som finder sted fredag og lørdag i denne weekend. - Festivalerne findes, fordi der simpelthen er et marked. Danskerne prioriterer at bruge penge på festivaler i deres hverdag. Man kan af princip mene, at markedet måske er mættet. Men det må vi jo se. I virkeligheden lader det til, at de godt kan gennemføres og eksistere, og i hvert fald ikke lader sig skræmme af konkurrencen, siger Alexander Hemstedt, der er skribent og anmelder for Musikmagasinet GAFFA.

Store forventninger I et forsøg på at markere sig som en decideret festivalby har Esbjerg Kommune over en ti-årig periode skudt 25 millioner støttekroner i den helt nye festival. Kommunen har tegnet kontrakt med verdens største koncertarrangør Live Nation, der står for at arrangere Suset. Hos GAFFAs musikanmelder, der til daglig er lærer på Ribe Katedralskole, er der store forventninger til den nye festival. - Det er stort, og det er ikke alle, der har forstået, hvor stort det er for Sydvestjylland. Festivalerne Tinderbox i Odense og North Side i Aarhus omsætter jo for et stort millionbeløb om året. Det er også det, man agter at indfri i Esbjerg inden for ti år. Live Nation ville jo ikke komme, hvis de ikke kunne se, at de på den lange bane kunne tjene penge på det her, siger Alexander Hemstedt.