Ny tankstation med slagtilbud skabte lange bilkøer til vanvittig billig benzin

Brændstof en tung post i budgettet

Keld Andersen og hans kone har to biler, og med de seneste måneders prisstigninger bruger de i hvert fald 1.000 kroner mere om måneden på benzin og diesel, end de gjorde før.



- Du sætter kortet i, og tælleren siger bare bzzzz, og når man er vant til at tanke for 300 kroner, og det så koster 600 kroner, så gør det lidt ondt.

I dag blev tanken fyldt for den nette sum af 300 kroner, men næste gang må Keld Andersen igen af med i hvert fald syv kroner mere per liter. Den tid den sorg. I dag glædede han sig over at have tanket billigt.

- Så kan jeg komme ud at spise med konen. Det tror jeg, hun bliver glad ved, smiler Keld Andersen.

Shell oplyser, at 162 kunder tankede 6.491 liter benzin og diesel til den billige pris.