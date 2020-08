Ny turistattraktion: Tag på delfinsafari i Esbjerg

Hver dag tager Morten Bang tre ture ud i Ho Bugt med fem gæster ombord på motorbåden Majse. På med sikkerhedsvesten og afsted ud på eventyr. I disse dage opholder der sig nemlig en gruppe delfiner i bugten.

Ideen fik han, da hans gast Ole Skjødt for sjov sagde: Hold da op, hvor er her mange både ude for at se delfinerne.

- Vi gør det ikke for pengene skyld, men fordi vi synes, at folk skal have den store oplevelse at se delfinerne så tæt på som muligt, siger Morten Bang.

Udsolgte ture

Men hans idé har vist sig god.

- Vi har haft udsolgt på alle turene, siger han.

Morten Bang er selv vild med delfinerne, og fortæller begejstret om de gange han har set dem komme helt hen til båden. Eller de gange hvor de har vist sig frem med spring oppe af vandet.

Flere sejlere har spottet delfinerne under deres ophold i Ho Bugt. Blandt andet har Ole Skjødt været tæt på dyrene.

Ole Skjødt kunne fra sin båd se, hvordan delfinerne legede i vandet. Foto: Ole Skjødt

Morgenfriske

To af gæsterne her til morgen er Sindy Lundblad Thomsen og Henriette Thomsen Andersson. De to er søstre, selv om det er svært at se, siger de med et grin, og har begge været ude før. Uden held.

Sindy Lundblad Thomsen er dog klar på at tage chancen igen.

- Nu tager vi afsted fra morgenstunden. Morten Bang siger, at der er de mere friske, siger hun.

Søstrene Henriette Thomsen Andersson og Sindy Lundblad Thomsen fra Esbjerg lige før afgang: - Nu skal vi ud at se delfiner. Håber vi. Foto: Finn Grahndin

Det er da også hans erfaring. Og dyr er nu en gang svære at lave klare aftaler med.

- Det er sidste dag, hvor jeg tager turen sent eftermiddag. Jeg er ked af det, hvis folk bliver skuffede, så det gider jeg ikke, siger han.

Sindy Lundblad Thomsen fik gode souvenirs med hjem fra turen. Blandt andet dette foto. Foto: Sindy Lundblad Thomsen

På besøg i længere tid

Delfinerne, der svømmer rundt med udsigt til boreplatformene i Esbjerg havn, er ikke naturligt hjemmehørende i de danske farvande, men foretrækker sydligere og varmere vande.

Charlotte Bie Thøstesen, museumsinspektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet, oplyser, at delfiner i mange år har været på opsigtsvækkende, men meget korte besøg i danske farvande.

- Men de sidste fem års tid har det gradvist ændret sig på den måde, at de bliver her i stadig længere tid, siger hun.

Motorbåden Majse stævner ud fra lystbådehavnen i Esbjerg. Foto: Finn Grahndin

Årsagen er formentlig klimaændringer, der har betydet, at havet er blevet varmere.

Hollywood i Ho bugt

Dagens tur gik godt. Meget godt endda. Sindy Lundblad Thomsen fortæller:

- Der var nok 8-10 delfiner. Nogle af dem kom helt hen til vores båd. Det blev afsluttet i bedste Hollywood-stil med at delfinerne svømmede væk ude foran boven på et stort skib.

Delfinerne har boltret sig i Ho Bugt en lille uges tid. Morten Bang mener, at gruppen har talt 10-11 stykker. Hvor længe endnu de har lyst til at sætte deres tænder i Ho Bugts herlige bestand af makrel, hvilling og sild, vides naturligvis ikke. Så delfinsafari-turene med Majse kan hurtigt være en saga blot.

- Nu må vi se, hvor længe de bliver her, siger Morten Bang.