Ny uddannelse polstrer kommunens fremtidige lægedækning

M Af Martin Riber Jakobsen Udgivet 18. sep

Fra 2026 kan Syddansk Universitet i Esbjerg tilbyde den fulde lægeuddannelse, fremfor blot kandidaten. Det kommer hele kommunen til gode i fremtiden.

I regeringens sundhedsreform ønsker man at sikre lægedækning landet over, hvorfor flere læger skal uddannes. Det kommer Syddansk Universitet i Esbjerg til gode, hvor man fra 2026 vil oprette en bacheloruddannelse i medicin, som tilføres den eksisterende kandidatuddannelse. - Jeg er utroligt glad for at få muligheden for at udbyde uddannelsen. Der er et åbenlyst behov for flere læger i praksis, som vi gerne vil være med til at behjælpe og nu kan, siger Jens Ringsmose, SDU Esbjerg.

Der kommer i første omgang ikke en jurauddannelse i Esbjerg. Foto: Jacob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Rektoren fortæller videre, at der blandt studerende har været et ønske om at kunne tage hele medicinuddannelsen i Esbjerg, fremfor at skulle tage bachelordelen i Odense, før man kunne tage vestpå. Der vil fra start udbydes 50 pladser, som ventes at være eftertragtede. - Jeg føler mig 100% overbevist om, at pladserne rives væk. Der er høje adgangskrav til medicinuddannelsen landet over, hvilket indikerer, at den er efterspurgt. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at den bliver fyldt op fra dag et, lyder det fra rektoren. Booster Esbjerg som by At kunne tilbyde den fulde medicinuddannelse i Esbjerg er ikke blot glædeligt for de, der har interesse i faget. Det er også en stor ting for byen. - Lokalt har vi kæmpet for det i mange år. Så det er fantastisk, at man kan tage en fuld lægeuddannelse om lidt, og en total anerkendelse af Esbjerg som studieby, fortæller borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen (V).

Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune. Foto: TV SYD

Håbet hos borgmesteren er, at man ved at udbyde hele uddannelsen sikrer, at flere dimittender bliver boende i kommunen efter uddannelsen, ligesom det understøtter planen om at sikre bedre lægedækning. - Vi har ikke været hårdest ramt af mangel på læger, men der har været udfordringer. I det hele taget er det en udfordring, jo længere væk fra lægeuddannelserne man kommer. Så det sikrer også praktiserende læger i lokalsamfundet, lyder det fra borgmesteren.

Hos SDU Esbjerg har man ud over medicinuddannelsen for nyligt offentliggjort nye jura- og psykologiuddannelser. At kunne hjælpe byen med at trække mange nye studerende til, vækker glæde. - Med de nye pladser er jura-, psykologi- og medicinuddannelsen med til at booste tilstedeværelsen i Esbjerg med 8-900 studerende, når studierne er fuldt indfaset. Vi opfatter os som regionens uddannelsessted, så det er vigtigt for os at bidrage, fortæller Jens Ringsmose. Ikke et chok For godt en måned siden kom regeringen med et nyt landdistriktsudspil, hvori antallet af pladser på SDU Esbjergs kandidatuddannelse i medicin forøgedes med 20 pladser. Her kom snakken om bacheloruddannelsen i faget også på bordet, hvorfor det ikke var et chok, at den i dag blev realitet. - Det er klart, når der kom et landdistriktsudspil en måned inden sundhedsreformen, så havde man lidt troet det ville ske, så det kom ikke som et chok for os, men vi er utroligt glade, siger Jens Ringsmose.