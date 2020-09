Ny undersøgelse: Sclerose-ramtes arbejdsliv er i voldsom fare

Sort på hvidt står det i den dugfriske undersøgelse fra VIVE - det nationale forskningscenter- og analysecenter for velfærd: Sclerose-ramte mænd og kvinder forlader det ordinære arbejdsmarked gennemsnitligt efter blot 5 år efter de har fået stillet diagnosen. Herefter kommer de på pension – gennemsnitligt efter blot to år.

Med andre ord: Sclerose-ramtes arbejdsliv er i fare.

Superdeprimerende, at udsigten til at blive på arbejdsmarkedet mere end få år efter diagnosen stadig er så ringe. Klaus Høm, direktør i Scleroseforeningen om den nye undersøgelse

Alt for tidligt

I Scleroseforeningen er man selvsagt stærkt bekymret over denne udvikling.

- Det er alt for tidligt, siger Scleroseforeningens direktør Klaus Høm, der kalder resultatet af VIVEs undersøgelse for ”superdeprimerende”.

- Sclerose rammer jo typisk i de unge år, hvor man enten stadig er under uddannelse eller midt i arbejdslivet, altså på et tidspunkt, hvor man stadig gerne skulle have mange gode aktive år foran sig, og hvor arbejde er en stor del af ens identitet. Derfor er det ikke bare overraskende, men superdeprimerende, at udsigten til at blive på arbejdsmarkedet mere end få år efter diagnosen stadig er så ringe, siger foreningens direktør Klaus Høm i dag til Scleroseforeningens egen udgivelse.

Klaus Høm, direktør i Scleroseforeningen: - Undersøgelsens resultater er superdeprimerende. Foto: Pressefoto

Langt højere risiko

Risikoen for, at mennesker med sclerose skifter fra ordinær beskæftigelse til fleksjob er således 34 gange så stor som for kontrolpersonerne (svarende til "andre", red.)

Bo Maimburg, journalist på Ugeavisen Ribe, er en af de sclerose-ramte, der nu er på fleksjob og arbejder 18 timer om ugen.

- Jeg fik tre attacks over et halvt år og besluttede, at jeg måtte gøre noget, så det ikke fortsatte, siger han.

Så han droppede sit fuldtidsjob.

Journalisten og musikeren Bo Maimburg er gået ned i arbejdstid for at forhindre, at sygdommen blev værre. Foto: Finn Grahndin

Mere samarbejde med arbejdsgiverne

Undersøgelsen tyder også på - ifølge Scleroseforeningens direktør - at der generelt er behov for at tænke fastholdelse på arbejdspladsen tidligere, end tilfældet er i dag.

- At der i dag kun går 2 år fra tilkendelsen af et fleksjob, til at man havner på førtidspension, kunne tyde på, at man kommer for sent i gang med de fastholdende indsatser, mener Klaus Høm.

Men Bo Maimburg har været heldig. Hans arbejdsgiver har holdt fast i, at han kunne fortsætte i fleksjobbet og har ikke inkluderet ham i en af de fyringsrunder, der ellers har været i hans branche.

Sådan gjorde de: Forskerne har undersøgt en interventionsgruppe på 5.362 sclerosepatienter og en kontrolgruppe på 21.093, som de har kigget på over en 10-årig periode fra 2007 til 2016. Det omfattende registerstudie er netop offentliggjort i dag sammen med en opfølgende kvalitativ undersøgelse, hvor et andet hold forskere har interviewet medarbejdere med sclerose og arbejdsgivere for at undersøge, hvilke forhold og indsatser på arbejdspladsen der hæmmer og fremmer arbejdsmarkedstilknytningen for mennesker med sclerose.

Tidlig indsats betaler sig

Scleroseforeningen ønsker, at man sætter hurtigere ind med rehabilitering. Det samme gør direktør for Danmarks to sclerosehospitaler i Ry og Haslev, Brita Løvendal.

- For os er det klart, at jo tidligere efter diagnosen vi får patienterne i specialiseret rehabilitering, des bedre bliver deres betingelser for et godt liv med sygdommen, siger hun.