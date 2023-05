Nyt kæmpetårn på Esbjerg Havn er et tårn for den grønne omstilling

Café i bunden, panoramaudsigt over Esbjerg på toppen, hvad mere kan man ønske sig. Nåja, 9000 kvadratmeter møde- og konference-faciliteter til at idéudvikle.

- Vi ser tårnet som et konkret fyrtårn for en nødvendig vision og ambitiøse mål for den grønne omstilling. Vi skal alle den vej, og NorSea skal i særdeleshed: Vi har meget klare ambitioner om at udvikle vores portefølje indenfor det vedvarende og finde vores plads i den grønne værdikæde, som tager form i disse år, siger direktør for NorSea Jesper Høj-Hansen.



Tårnet skal ligge på Dokhavnen sammen med NorSeas House of Offshore Innovation. Det skal står færdigt i 2026 og kommer til at koste et tre-cifret millionbeløb.