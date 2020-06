Nyt museum fortæller om en mørk tid i Danmark

Et hemmeligt tegn er ridset ind i træværket på et bindingsværkshus i Ribes Sortebrødregade. Det skal som et magisk mærke beskytte husets beboere imod hekse, trolddom og ondskab.

Huset er et af de ældste i Ribe, og tegnet er ridset i 15-1600-tallet. Dengang brændte de levende mennesker på bålet, flest kvinder, og folk troede, at hekse kom ind i husene med deres sorte trolddom ad samme veje som vinden. Ved åbninger og sprækker ved døre, vinduer, skorsten.

- Folk ville holde alt ude, som djævlen stod bag. Hekse og trolddom, som sivede ind med sygdom, død og elendighed, fortæller Louise Hauberg Lindgaard, der er hekseforsker, og i to år har arbejdet med at udvikle Ribes nye heksemuseum, HEX!, som åbnede tirsdag på den sidste dag i juni.

Brændt på bålet

Omkring 1000 mennesker i Danmark blev brændt for trolddom fra 1540 til 1693, langt de fleste som nævnt kvinder, den mest berømte er formentlig Maren Thomasdatter Spliid, skrædderen Laurids Spliids hustru fra Ribe, født i Grimstrup omkring år 1600, den 10. november 1641 brændt imellem Galgebakkerne umiddelbart nord for nutidens bykerne.

I dag kan datidens beskyttelsesmærker ses på omkring 30 huse i Ribe.

- De fortæller historien om en mørk tid med frygt, hvor man straffede de mennesker, man mente, var årsagen til egen ulykke, siger Louise Hauberg Lindgaard.

Hex!

Fra den sidste dag i juni bevidner det nye heksemuseum den mørke tid i Danmark.

Klik på klippet her og hør Louise Hauberg Lindgaard fortælle om tegnet på huset i Sortebrødregade.