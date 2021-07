Nyt nederlag til Esbjerg fb: Fanformand tror stadig på projektet

Esbjerg fbs nye træner, Peter Hyballa, har i de seneste uger været et varmt samtaleemne. Det gælder også i fanklubben, der i dag bakkede holdet op i den sidste træningskamp inden turneringsstart i 1. division.

- I øjeblikket har vi lidt mere at snakke om end normalt. Jeg har dog på fornemmelsen, at fodboldsulten stadig er der - også på trods af den her ballade, fortæller Steffen Kristensen, der er bestyrelsesformand i klubbens officielle fanklub, Blue Knights.

At den tyske træner har stjålet overskrifterne skyldes, at flere medier i de senest uger har kunne berette om, at Esbjerg-spillerne er utilfredse med træneren, og at de gerne ser, klubben finder en anden. Anonyme spillere har berettet om, at de er blevet slået og nevet, og at der er en nedladende og ond tone træner og spillere imellem

Derfor er spillerforeningen nu gået ind i sagen, hvor de i går sendte sagen til Arbejdstilsynet.

- Vi har forsøgt i flere uger at råbe ledelsen op. Vi føler ikke, at der er sket noget - tværtimod ser vi spillere blive tvunget ned på U19-holdet for at gøre dem møre. Den slags adfærd plus det andet, vi har hørt om trænerens adfærd, det er ikke standarder, vi arbejder med i Danmark, fortalte direktør i Spillerforeningen Michael Sahl til TV SYD fredag.