Nyt spillested lagt i graven, da idémand trækker sig

Men nu er projektet altså skrinlagt, siger Peter Amstrup til Jydske Vestkysten.

- Man kan stå model til meget, og det har vi - og særligt Ronnie Hansen - også gjort. På et tidspunkt må man erkende, at nok er nok. Ronnie Hansen har meddelt mig, at han ikke længere kan holde disse beskyldninger ud, da de også påvirker hans familie og muligheder for overhovedet at arbejde med musik i fremtiden. Derfor må han trække sig fra projektet. Og dermed må gruppen bag trække sig fra projektet, når den, der i mine øjne er projektets drivende kraft, trækker sig. Og dermed er projektet desværre lagt i graven, siger Peter Amstrup til avisen.

Uskønt forløb

Siden spillestedet Tobakken lukkede i marts i fjor, har Esbjerg Kommune arbejdet på at finde nye forpagtere til stedet.

Det resulterede henover efteråret 2023 i et noget uskønt forløb, hvor spillestedet måtte igennem hele to udbudsrunder.

Kommunen fik i første udbudsrunde ét bud fra en sammenslutning kaldet "Fabrikken". Årsagen til den nye udbudsrunde var ifølge direktør for Børn & Kultur i Esbjerg Kommune, René G. Nielsen, at det viste sig, at en eller flere personer muligvis kunne have haft en lidt for tæt relation til Esbjerg Kommune og Tobakken.

Derfor røg spillestedet i september 2023 ud i en ny udbudsrunde - og i den forbindelse udtalte René G. Nielsen følgende til TV SYD:



- Vi skal hele tiden sikre, at når folk har en chance for at byde ind på en opgave, så har de også haft lige adgang til viden, og her kan der stilles spørgsmålstegn ved vores proces. Vi har haft en medarbejder, som har været knyttet på tværs af opgaverne i Tobakken, og det vil vi selvfølgelig gerne sikre, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved, sagde René G. Nielsen dengang.