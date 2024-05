Nyt tilbud til voldsramte er åbnet på vestkysten

Organisationen har i dag fem afdelinger rundt om i landet, og fredag den 24. maj indvies en ny afdeling i Esbjerg.

Det skriver Dialog mod Vold i en pressemeddelelse.

- Vi mærker en stor interesse for at få hjælp til at stoppe en voldelig adfærd. Vores klienter kommer fra hele det syd- og sønderjyske område, og med tilstedeværelsen i Esbjerg er det blevet nemmere for voldsudøvere i området at søge hjælp, siger Karen Marie Jørgensen, der er afdelingsleder i Esbjerg.

Afdelingen i Esbjerg har været i gang i nogle måneder og er bemandet med tre psykologer.