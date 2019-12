Nytårsbatteri antændt under bil - betjente måtte behandles for snitsår og røgskader

Politiet efterlyser vidner til en episode i Esbjerg ved 18-tiden, hvor ukendte gerningsmænd placerede et fyrværkeribatteri under en parkeret bil, som efterfølgende udbrændte.

Patruljen, som ankom til den brændende bil, havde en mistanke om, at der befandt sig en person indeni. Derfor smadrede de ruden for at undersøge, om det var rigtigt. Bilen var dog tom, men betjentene kom til skade under aktionen. Den ene fik snitsår af det knuste glas, mens den anden fik røgskader. Dog ikke værre end, at de begge to fortsatte deres vagt efter et besøg på sygehuset.

Mistede finger til kanonslag

Tidligere på dagen ved 13-tiden blev nogle borgere i Højer blev så trætte af unges brug af kanonslag, at de ringede til politiet. Fire personer blev sigtet efter fyrværkeriloven på grund af det ulovlige fyrværkeri og fik beslaglagt i alt 99 kanonslag.

Lidt senere ved 14.30-tiden fik politiet en anmeldelse fra Padborg, hvor en 37-årig mand fik mistede en finger, da formodentligt et kanonslag eksploderede i hånden på ham.