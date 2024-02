Det oplyser Jan Lagoni Jacobsen, formand for Venstre i Esbjerg, til Ritzau.

I et opslag på Facebook skriver den nyudnævnte kandidat, at hun er "glad og stolt" over at være blevet valgt.

- Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at leve op til jeres tillid. Mange tak for opbakningen, tilføjer Lose.