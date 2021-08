OL har givet manden med det lynhurtige fodskifte og en ukuelig tro på sig selv sit gennembrud på landsholdet

Hun kan huske, at hun første gang tænkte, at hendes yngste søn kunne få en lysende håndboldfremtid, da Jacob Holms ungdomshold kom i ligarækken og kan fortælle om en søn, der havde et stort temperament, men heller ikke var bleg for at tage ansvar.

- Jeg kan huske et julestævne, som endte i omkamp og så straffekast. Ingen ville skyde, men Jacob sagde: Jeg vil gerne, jeg vil gerne, og han scorede. Han har hele tiden været en, der har taget ansvar, siger Helle Holm.

Dyrker stadig musikken ved siden af

Jacob Holm nåede ikke at spille mange kampe som U18-ungdomsspiller, for der var han allerede indlemmet i førsteholdstruppen hos Ribe Esbjerg, hvor han fik debut som 17-årig.

Han udviklede sig med tiden til en stor profil, tog ligaen med storm og skiftede i 2018 til den tyske klub Füchse Berlin, hvor han i dag stadig spiller.

Sideløbende med håndboldkarrieren har han sørget for at få en bacheloruddannelse i sociologi og kulturanalyse og haft musikken som sin store hobby.