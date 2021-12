Oldgammel solstorm og 107.000 nye fund fra Ribe ændrer den danske vikingehistorie

- Opdagelse ændrer fortællingen om vikingetiden

Opdagelsen ændrer fortællingen om vikingetiden i Danmark, mener professor, arkæolog og vikingeforsker på Aarhus Universitet Søren Sindbæk, som er en del af det nye studie, der er publiceret i tidsskriftet Nature:

- I bøger om vikingetiden har det længe været en udbredt forklaring, at vikingetidens handel blev kickstartet på grund af nye forbindelser med den islamiske verden – populært sagt med Kaliffen i Bagdad, som vi kender fra eventyrene i 1001 Nat, forklarer Søren Sindbæk og tilføjer:

- Vi slår streg over den historie. Det er ikke det, som starter ballet. Vikingetidens sejlads opstod ikke for at sejle til Østens fagre riger, men for at gøre meget jordnære ting som at hente hvæssesten i Norge eller dyrepels i Østersøområdet, fortæller han til Videnskab.dk.