Omfattende naturgenopretning på vej ved Kongeåen

Kongeå-projektet omfatter et areal på 644 hektar marker og lavbundsjord, som skal løse det stigende problem med oversvømmelser i området langs åen fra Jedsted Mølle ved Gredstedbro og ud mod Vadehavet. Samtidig skabes et naturområde, skriver Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse



Naturprojektet er blevet til i et samarbejde mellem, landbruget, private fonde, Nationalpark Vadehavet, offentlige myndigheder og Esbjerg Kommune.



- Alle vinder ved at genslynge Kongeåen. Dyr og planter får nye levesteder, vandet i Kongeåen bliver renere, og alle får adgang til nye store naturoplevelser. Landmænd der har oversvømmede marker, får mulighed for at sælge eller bytte deres jord, udtaler Bengt Holst, der er formand for Den Danske Naturfond.