Otteårig hædret for sin livreddende indsats

Den unge dreng kunne se, at kvinden trak vejret, men han kunne ikke komme i ordentlig kontakt med hende, hvorefter han ringede 112.

Efter Nicklas havde fået tilkaldt en ambulance, tog han kontakt til den nærmeste husstand for at få hjælp.

Sammen med seks andre modtog Nicklas et diplom, en buket og en dusør samt en tak fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- De har alle syv udvist usædvanligt mod og handlekraft, og det sætter vi stor pris på i politiet. Det er af meget stor betydning, at borgere er klar til at hjælpe medborgere i nød, og det vil vi gerne sige tak for, siger politidirektør Frits Kjeldsen i pressemeddelelse.

Læs om de seks andre hverdagshelte her.