Over 130 år gammel karet transporterede dronningen gennem Esbjergs gader

Esbjerg Rådhus kl. 10.50: Karatturen slutter ved Esbjerg Rådhus, og her vil flere skoleklasser stå klar til at modtage dronningen. 1. viceborgmester Susanne Dyreborg vil byde velkommen, mens Varde Garden spiller. Herefter vil dronningen hilse på medlemmer af Esbjerg byråd.

Musikhuset Esbjerg kl. 11:40: Dronningen deltog i indvielsen af Musikhuset Esbjerg i 1997, og nu kommer hun forbi igen. Her skal hun opleve den nyrenoverede forplads, Henning G. Kruses Plads. Indenfor vil der være kulturelle smagsprøver af elever fra Den Kongelige Ballet i Esbjerg og Den Ny Opera.

Bakkeskolen Cosmos kl. 12.17: Bakkeskolen Cosmos er Team Danmarks profilskole for breddeidræt. Derudover holder Esbjerg Kommunes Sport Plus klasser også til på skolen. Her kan elever søge ind på særlige linjer for eSport, TeamGym og brasilians fodbold.

Hjerting Badehotel kl. 13.07: Hjerting Badehotel er et af Danmarks ældste badehoteller, og her indtager dronningen sin frokost i restauranten sammen med indbudte gæster. Hvad dronningen skal spise vides ikke endnu.

Viking Life-Saving Equipment kl. 14.27: Hendes Majestæt Dronningen skal besøge én af Esbjergs store virksomheder, Viking Life-Saving Equipment A/S. De producerer sikkerheds- og brandslukningsudstyr. Her skal dronningen blandt andet opleve en 25-mands redningsbåd blive udløst. Det er samme redningsbåd, som også findes på Kongeskibet Dannebrog.

Østhavnen kl. 15.13: Dronningen skal også besøge Østhavnen. Her skal hun opleve omstillingen fra olie- og gasaktiviterne til grønne alternativer som vindmøller. Østhavnen åbnede i 2013 og er ét af epicentrene i Europas grønne omstilling.

Game Streetmekka kl. 15.43: Det sidste punkt på dronningens besøg er i Esbjergs skæve og rå kulturhus - Game Streetmekka Esbjerg. Her skal dronningen se rammerne, hvor 40.000 børn, unge og voksne årligt mødes for at dyrke gadeidræts- og kulturaktiviteter som for eksempel parkour og graffiti.