Overblik: På disse afdelinger risikerer sygeplejerskerne at skulle strejke

Stadig tid til at afværge

Strejken er sat til at begynde natten mellem torsdag 20. maj og fredag 21. maj. Inden da er der dog mulighed for, at parterne finder en løsning, så der ikke bliver behov for at strejke.

Der er blandt sygeplejerskerne håb om, at arbejdsgiverne vil komme til forhandlingsbordet, og at en konflikt kan afværges - også af hensyn til coronasituationen.

- Vi synes heller ikke, at det er optimalt. Men ikke desto mindre er det et meget klart budskab fra vores medlemmer, og vi er nødt til at agere. Og så håber vi, at arbejdsgiverne er klar til at komme frem og være med til at finde nogle løsninger sammen med os, mener Grete Christensen.

Fra regionerne forventer Anders Kühnau (S), der er formand for Lønnings- og Takstnævnet og dermed forhandlingsleder, at parterne inden for kort tid vil mødes til forhandlinger i Forligsinstitutionen. Han er tillige formand for Region Midtjylland.