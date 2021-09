Overså blå blink: 24-årig kvindelig spritbilist ramlede ind i patruljevogn

Fredag aften blev en patruljevogn fra Syd- og Sønderjyllands Politi påkørt af en 24-årig kvindelig bilist, der overså, at patruljebilen holdt stille med udrykningslyset tændt for at advare om et netop sket færdselsuheld på Koldingvej i Ribe.

- En alkoholtest viste, at kvinden var påvirket - og vi har også mistanke om, at hun kan være påvirket af et narkotisk stof. Derfor blev hun anholdt og fik udtaget en blodprøve, oplyser vagtchef John Christiansen ved Syd- og Sønderjyllands Politi lørdag morgen.

Kvinden, der er fra Tønderegnen, blev løsladt efter, at blodprøven var taget.

Uheldet skete klokken 22.13 kunne de to betjente i patruljebilen notere i deres rapport.

Hverken de to betjente eller kvinden selv kom noget til ved uheldet, og der skete kun mindre skader på de to biler.