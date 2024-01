Oversvømmet haver ved Vestkysten

I nat varsler DMI om forhøjet vandstand langs den jyske vestkyst. Beredskabet står klar til at rykke ud, hvis der er behov for det. Men Jens Mølgaard har også et par ting, man selv kan gøre.



- Det er altid en god ide, hvis man som borger selv sikrer at ude ved vejen, at ristene er fri for blade, så vandet kan løbe derhen, hvor det nu skal i stedet for tilbage mod huset, så tjek tagrender. Tjek afløbene derhjemme. Det er det bedste man kan gøre og så håbe på, at vejret bliver ligesom nu med solskin, siger han.